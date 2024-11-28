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Президент сообщил о поражающих элементах в "Орешнике", ударившем по "Южмашу"

Путина попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что ракета была без взрывчатки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ракету "Орешник", которой был нанесен удар по Украине несколько дней назад, оснастили мощными поражающими элементами, сообщил журналистам в Астане президент России Владимир Путин.

Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что ракета не несла взрывчатки была оснащена "болванками".

"Что касается было там взрывчатое вещество или нет, повторяю ещё раз: мы для этого испытываем (оружие), чтобы понять, что нужно сделать дополнительно", - отметил Путин.

По его словам, при ударе "Орешником" были использованы "соответствующие элементы, которые являются поражающими".

"Это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов", - уточнил Путин.

Президент подчеркнул, что "Орешник" "работает так, как и было запланировано его создателями".

"Когда я говорю о совершенствовании ("Орешника"), то это прежде всего означает "поиграть" между дальностью и боевой частью. Чем больше дальность, тем меньше боевая часть. Чем меньше дальность, тем мощнее боевая часть", - объяснил он.

Поражающие элементы примененной ракеты Путин сравнил с метеоритом.

"Как метеорит падает. Мы же знаем в истории , где падали метеориты и какие были последствия... Тунгусский метеорит вон к чему привел, "- сказал Путин.

Владимир Путин Украина Орешник
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