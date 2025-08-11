Поиск

ЕК выделила 1,6 млрд евро Украине с доходов от замороженных активов ЦБ РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что третий транш в размере 1,6 млрд евро, полученных от замороженных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины.

"Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года", - сообщается в опубликованном коммюнике.

В документе поясняется, что "эта чрезвычайная прибыль поступает от активов, замороженных в рамках санкций ЕС", и, "хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины".

В Брюсселе также напоминают, что 90% первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через Украинский фонд. Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), а 5% - через EPF.

Также уточняется, что ULCM "предоставляет безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках этого механизма". Общий объем кредитной поддержки в рамках данного механизма составляет 45 млрд евро.

ЕК ЕС ЦБ РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Скончался раненный при покушении в июне колумбийский сенатор

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

Золото подешевело на 2,2%, отступая от исторического максимума

На юге Европы установилась экстремальная жара

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });