ЕК выделила 1,6 млрд евро Украине с доходов от замороженных активов ЦБ РФ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что третий транш в размере 1,6 млрд евро, полученных от замороженных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины.

"Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года", - сообщается в опубликованном коммюнике.

В документе поясняется, что "эта чрезвычайная прибыль поступает от активов, замороженных в рамках санкций ЕС", и, "хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по этим денежным средствам могут быть использованы для поддержки Украины".

В Брюсселе также напоминают, что 90% первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через Украинский фонд. Начиная с третьего транша, 95% средств будут направлены через Механизм кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), а 5% - через EPF.

Также уточняется, что ULCM "предоставляет безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках этого механизма". Общий объем кредитной поддержки в рамках данного механизма составляет 45 млрд евро.