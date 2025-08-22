Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФБР провело обыск в доме экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Вашингтоне, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, следственные действия проводились в рамках "расследования в сфере госбезопасности".

CNN напоминает, что спустя год после увольнения с поста советника в 2019 году Болтон, впоследствии неоднократно отметившийся резкими высказываниями в адрес действующего главы государства, издал мемуары, в которых также критиковал Трампа в период его первого президентского срока, а также утверждал, что в ходе предвыборной кампании 2020 года тот пытался прибегнуть к помощи со стороны иностранных государств.

После выхода книги министерство юстиции США возбудило против Болтона уголовное дело о возможном "разглашении секретной информации", впоследствии закрытое администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена.

Трамп в 2025 году в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа обратил внимание на высказывание Болтона о том, что выбор места проведения саммита - "уже победа президента РФ", обвинив СМИ в необъективном освещении предстоящих событий.

"О моей встрече с Путиным пишут очень недобросовестные СМИ, постоянно цитирующие уволенных неудачников и слабоумных вроде Джона Болтона, который только что сказал, хотя встреча и проходит на американской территории: "Путин уже победил". О чем это он? Это мы во всем побеждаем!" - написал Трамп 13 августа в соцсети Truth Social.

Впоследствии Болтон, комментируя в эфире CNN прошедшую встречу, заявил, что "Трамп не проиграл, но Путин уже уверенно победил".

"Большей части того, чего он хотел, Путин добился. Трамп же - очень мало", - добавил Болтон.

Связан ли обыск в доме Болтона с его заявлениями или возможным возобновлением ранее инициированных уголовных производств, на данный момент не раскрывается. Сам экс-советник Трампа происходящее также не прокомментировал, как и его адвокат.