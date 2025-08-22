Поиск

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - ФБР провело обыск в доме экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в Вашингтоне, сообщает в пятницу CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, следственные действия проводились в рамках "расследования в сфере госбезопасности".

CNN напоминает, что спустя год после увольнения с поста советника в 2019 году Болтон, впоследствии неоднократно отметившийся резкими высказываниями в адрес действующего главы государства, издал мемуары, в которых также критиковал Трампа в период его первого президентского срока, а также утверждал, что в ходе предвыборной кампании 2020 года тот пытался прибегнуть к помощи со стороны иностранных государств.

После выхода книги министерство юстиции США возбудило против Болтона уголовное дело о возможном "разглашении секретной информации", впоследствии закрытое администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена.

Трамп в 2025 году в преддверии встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа обратил внимание на высказывание Болтона о том, что выбор места проведения саммита - "уже победа президента РФ", обвинив СМИ в необъективном освещении предстоящих событий.

"О моей встрече с Путиным пишут очень недобросовестные СМИ, постоянно цитирующие уволенных неудачников и слабоумных вроде Джона Болтона, который только что сказал, хотя встреча и проходит на американской территории: "Путин уже победил". О чем это он? Это мы во всем побеждаем!" - написал Трамп 13 августа в соцсети Truth Social.

Впоследствии Болтон, комментируя в эфире CNN прошедшую встречу, заявил, что "Трамп не проиграл, но Путин уже уверенно победил".

"Большей части того, чего он хотел, Путин добился. Трамп же - очень мало", - добавил Болтон.

Связан ли обыск в доме Болтона с его заявлениями или возможным возобновлением ранее инициированных уголовных производств, на данный момент не раскрывается. Сам экс-советник Трампа происходящее также не прокомментировал, как и его адвокат.

США ФБР Дональд Трамп Джон Болтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });