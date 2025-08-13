Поиск

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Европейские лидеры желают добиться урегулировании кризиса на Украине, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Скоро поговорю с европейскими лидерами. Они отличные ребята, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - написал он в среду в соцсети Truth Social в преддверии онлайн-саммита с европейскими лидерами по мирному урегулированию на Украине.

В среду по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по вопросу мира на Украине с участием Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского.

Этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей американского лидера и президента РФ Владимира Путина.

Ранее издание Politico сообщило, что европейские лидеры рассчитывают понять позицию президента США по решению украинского кризиса на данной встрече. Но, по данным Politico, в Европе многие сомневаются, что запланированные на 13 августа консультации приведут к каким-либо результатам.

Между тем администрация Трампа призвала Украину проявлять прагматизм в связи со сложившейся ситуацией. "США просят их быть реалистичными в оценке того, что они могут сделать с теми боевыми силами, которыми они располагают", - писало Politico со ссылкой на представителя властей США.

