Поиск

В Баку сообщили о разговоре глав МИД Азербайджана и России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе разговора министры обсудили ряд вопросов, стоящих на азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестке дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны обменялись мнениями о последнем заседании межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Российской Федерацией, состоявшемся 22 августа текущего года в городе Астрахань, и высоко оценили результаты заседания", - отмечается в сообщении.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями, а также на другие темы, представляющие взаимный интерес.

Азербайджан Россия Джейхун Байрамов Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 23 августа

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

Президент РФ заявил о возможной работе с американскими партнерами по ресурсам Аляски и Арктики

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Что произошло за день: пятница, 22 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });