В Баку сообщили о разговоре глав МИД Азербайджана и России

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщает в субботу пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе разговора министры обсудили ряд вопросов, стоящих на азербайджано-российской двусторонней и многосторонней повестке дня, различные аспекты политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности.

"Стороны обменялись мнениями о последнем заседании межправительственной Государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Российской Федерацией, состоявшемся 22 августа текущего года в городе Астрахань, и высоко оценили результаты заседания", - отмечается в сообщении.

Во время телефонного разговора состоялся обмен мнениями, а также на другие темы, представляющие взаимный интерес.