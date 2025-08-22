Вице-премьер Азербайджана заявил о готовности Баку развивать сотрудничество с РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан готов к развитию и углублению экономического сотрудничества с Россией по всем направлениям, заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе состоявшегося в пятницу в Астрахани очередного заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Председателем российской части комиссии является вице-премьер Алексей Оверчук.

"Азербайджанская сторона готова к продолжению конструктивного взаимодействия по всем вопросам повестки дня российско-азербайджанского экономического сотрудничества", - сказал Мустафаев.

В начале своего выступления он заверил, что "азербайджанская республика придает важное значение взаимовыгодному развитию экономического сотрудничества с РФ".