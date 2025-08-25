Поиск

Трамп выступил за отзыв лицензий у телекомпаний ABC и NBC

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что у телекомпаний ABC и NBC необходимо отозвать лицензии.

"ABC и NBC - две из худших и предвзятых сетей в мире не платят миллионы долларов лицензионных сборов, они распространяют фейковые новости, несправедливо освещают действия республиканцев и консерваторов, у них 97% информации обо мне негативны. Если это так, то они просто являются подразделением демократической партии и, по мнению многих, FCC (Федеральная комиссия по связи) должна отозвать их лицензии. Я был бы полностью за это, потому что они настолько предвзяты и неправдивы, что представляет реальную угрозу нашей демократии!!!" - написал он в в соцсети Truth Social.

"Нечестную "журналистику" не следует поощрять, с ней следовало бы покончить!!!" - убежден президент.

В июле Трамп подписал законопроект о значительном сокращении финансирования общественных вещательных компаний NPR и PBS.

ABC NBC FCC Дональд Трамп США
