Трамп прекратил финансирование двух крупнейших общественных вещателей США

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении федерального финансирования сети общественного некоммерческого радио NPR и телевидения PBS, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.

"Не имеет значения, какие взгляды отстаивают NPR и PBS. Имеет значение то, что ни одна из структур не предоставляет налогоплательщикам справедливого, достоверного и беспристрастного освещения текущих событий. В связи с этим я поручаю совету директоров Корпорации общественного вещания (CPB) и всем исполнительным департаментам и агентствам прекратить федеральное финансирование NPR и PBS", - говорится в указе.

СРВ, согласно принятому в 1967 году закону, является частной организацией, предназначенной для защиты общественного вещания от внешнего вмешательства и контроля. Законодательство прямо запрещает правительству осуществлять какое-либо руководство, надзор или контроль над образовательным телевидением или радиовещанием.

Через корпорацию осуществлялось федеральное финансирование NPR и PBS. Ежегодно CPB распределяло $535 млн из средств налогоплательщиков среди государственных радио- и телестанций по всей стране. Это касалось станций PBS и NPR, а также некоторых других государственных СМИ.

Национальное Общественное Радио" (National Public Radio, NPR) и аффилированные радиостанции, а также "Служба общественного вещания" (Public Broadcasting Service, PBS) и аффилированные телевизионные станции составляют основу общественного вещания в США.