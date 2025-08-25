Поиск

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Загрязнение воды метилртутью из-за микропластика, способность ласточек различать человеческие лица, а также декодирование внутренней речи человека из сигналов моторной коры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Даже в условиях темноты и стерильности частицы полипропилена выделяли в воду органическое вещество и гидроксильные радикалы, которые превращали неорганическую ртуть в опасную нейротоксичную метилртуть, выяснили ученые из Китайской академии наук. Каждый день почти одна сотая процента местной концентрации ртути может алкилироваться до метилртути, то есть за сутки в реках и озерах мира до сотой процента неорганической ртути может переходить в токсичную для живых организмов форму. Такие концентрации выглядят очень низкими, но из-за высокой биодоступности метилртути могут представлять опасность. Метилртуть, в отличие от неорганической ртути, легко проникает и накапливается в живых организмах в количествах на порядки больших, чем в воде, а затем передается по пищевым цепям.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Деревенские ласточки подпускают ближе хозяев домов, под крышами которых они построили гнезда, чем незнакомцев. В ходе эксперимента, проведенного в одной из деревень на юге Китая, орнитологи пришли к выводу, что деревенские ласточки подпускают хозяина дома в среднем на 3,66 метра. Для орнитологов, которые не были знакомы птицам, это значение составило в среднем 4,31 метра. На результаты эксперимента не повлияло находились ли в гнезде обе взрослые ласточки из пары или одна. Ласточки одинаково близко подпускали домовладельцев, которые часто присутствовали дома, и тех, кто бывал дома редко. Это говорит о способности ласточек запоминать людей в лицо и узнавать их впоследствии, даже спустя долгое время.

- "Джеймс Уэбб" заметил новый спутник Урана – крошечное тело на почти круговой орбите. Он стал 29-м по счету спутником ледяного гиганта. Ледяной гигант по-прежнему удерживает третье место по численности своей "семьи" из спутников. Диаметр найденного объекта около 10 км, он мог возникнуть вместе с планетой, а не был захвачен ею позже. Новый спутник получил обозначение S/2025 U1.

- Большие листоносы (вид летучих мышей, также известные как ложные вампиры – они не питаются кровью, а охотятся на птиц и мелких млекопитающих) ведут сложную социальную жизнь. Как выяснили зоологи из Музея естествознания в Берлине, эти рукокрылые, обитающие в лесах Центральной и Южной Америки, например, отдыхали, прижавшись друг к другу, занимались грумингом, приветствовали сородичей объятиями и играли: боролись друг с другом, преследовали тараканов и даже взаимодействовали с камерой-ловушкой. Кроме того, взрослые листоносы регулярно делились добычей с детенышами. Самцы больших листоносов участвовали в заботе о детенышах наравне с самками, что редкость у млекопитающих. А юные особи этого вида, как выяснилось, очень долго остаются с родителями. По оценкам авторов, на момент начала наблюдений в ноябре 2023 года младшему детенышу было как минимум 1,5 года, а старшему – как минимум 2,5 года.

- Произошел очередной сдвиг в развитии нейроинтерфейсов: ученые декодировали внутреннюю речь пациентов, которые не могут не только говорить вслух, но и пытаться что-то произнести, избавив их от необходимости артикулировать. В исследовании участвовало четыре пациента – два мужчины и две женщины. У трех пациентов была дизартрия: они могли произносить звуки или даже неразборчиво и медленно говорить. У четвертого пациента была анартрия: он тоже страдал боковым амиотрофическим склерозом, но был полностью парализован, находился на аппарате искусственной вентиляции легких и общался только с помощью движений глаз. Также исследователи смогли научить декодер запускаться только после кодового слова: таким образом они предотвратили декодирование внутренней речи, которой пациент не собирался делиться.

- Ученые вдохновились признанным несостоятельным экспериментом по холодному ядерному синтезу и увеличили скорость термоядерной реакции дейтерия на 15%, добавив к установке электрохимическую ячейку.

- Ожесточенное сражение сайгаков за любовь десятков самок, мгновенное перевоплощение жука в быка, искусная маскировка лягушки — загляните в подборку лучших снимков с конкурса BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology.

- Согласно недавнему исследованию люди, которые видят много кошмаров, стареют и умирают раньше. В этой статье N+1 разбирался, как пугающие грезы связаны с реальными болезнями – от нейродегенеративных расстройств до атеросклероза.


N+1 Дайджест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });