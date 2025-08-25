Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Загрязнение воды метилртутью из-за микропластика, способность ласточек различать человеческие лица, а также декодирование внутренней речи человека из сигналов моторной коры

- Даже в условиях темноты и стерильности частицы полипропилена выделяли в воду органическое вещество и гидроксильные радикалы, которые превращали неорганическую ртуть в опасную нейротоксичную метилртуть, выяснили ученые из Китайской академии наук. Каждый день почти одна сотая процента местной концентрации ртути может алкилироваться до метилртути, то есть за сутки в реках и озерах мира до сотой процента неорганической ртути может переходить в токсичную для живых организмов форму. Такие концентрации выглядят очень низкими, но из-за высокой биодоступности метилртути могут представлять опасность. Метилртуть, в отличие от неорганической ртути, легко проникает и накапливается в живых организмах в количествах на порядки больших, чем в воде, а затем передается по пищевым цепям.

- Деревенские ласточки подпускают ближе хозяев домов, под крышами которых они построили гнезда, чем незнакомцев. В ходе эксперимента, проведенного в одной из деревень на юге Китая, орнитологи пришли к выводу, что деревенские ласточки подпускают хозяина дома в среднем на 3,66 метра. Для орнитологов, которые не были знакомы птицам, это значение составило в среднем 4,31 метра. На результаты эксперимента не повлияло находились ли в гнезде обе взрослые ласточки из пары или одна. Ласточки одинаково близко подпускали домовладельцев, которые часто присутствовали дома, и тех, кто бывал дома редко. Это говорит о способности ласточек запоминать людей в лицо и узнавать их впоследствии, даже спустя долгое время.

- "Джеймс Уэбб" заметил новый спутник Урана – крошечное тело на почти круговой орбите. Он стал 29-м по счету спутником ледяного гиганта. Ледяной гигант по-прежнему удерживает третье место по численности своей "семьи" из спутников. Диаметр найденного объекта около 10 км, он мог возникнуть вместе с планетой, а не был захвачен ею позже. Новый спутник получил обозначение S/2025 U1.

- Большие листоносы (вид летучих мышей, также известные как ложные вампиры – они не питаются кровью, а охотятся на птиц и мелких млекопитающих) ведут сложную социальную жизнь. Как выяснили зоологи из Музея естествознания в Берлине, эти рукокрылые, обитающие в лесах Центральной и Южной Америки, например, отдыхали, прижавшись друг к другу, занимались грумингом, приветствовали сородичей объятиями и играли: боролись друг с другом, преследовали тараканов и даже взаимодействовали с камерой-ловушкой. Кроме того, взрослые листоносы регулярно делились добычей с детенышами. Самцы больших листоносов участвовали в заботе о детенышах наравне с самками, что редкость у млекопитающих. А юные особи этого вида, как выяснилось, очень долго остаются с родителями. По оценкам авторов, на момент начала наблюдений в ноябре 2023 года младшему детенышу было как минимум 1,5 года, а старшему – как минимум 2,5 года.

- Произошел очередной сдвиг в развитии нейроинтерфейсов: ученые декодировали внутреннюю речь пациентов, которые не могут не только говорить вслух, но и пытаться что-то произнести, избавив их от необходимости артикулировать. В исследовании участвовало четыре пациента – два мужчины и две женщины. У трех пациентов была дизартрия: они могли произносить звуки или даже неразборчиво и медленно говорить. У четвертого пациента была анартрия: он тоже страдал боковым амиотрофическим склерозом, но был полностью парализован, находился на аппарате искусственной вентиляции легких и общался только с помощью движений глаз. Также исследователи смогли научить декодер запускаться только после кодового слова: таким образом они предотвратили декодирование внутренней речи, которой пациент не собирался делиться.

- Ученые вдохновились признанным несостоятельным экспериментом по холодному ядерному синтезу и увеличили скорость термоядерной реакции дейтерия на 15%, добавив к установке электрохимическую ячейку.

- Ожесточенное сражение сайгаков за любовь десятков самок, мгновенное перевоплощение жука в быка, искусная маскировка лягушки — загляните в подборку лучших снимков с конкурса BMC Ecology and Evolution и BMC Zoology.

- Согласно недавнему исследованию люди, которые видят много кошмаров, стареют и умирают раньше. В этой статье N+1 разбирался, как пугающие грезы связаны с реальными болезнями – от нейродегенеративных расстройств до атеросклероза.



