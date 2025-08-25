В Италии заявили, что могут помочь Украине с разминированием территорий

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рим не будет направлять на Украину военных, однако планирует в рамках "коалиции желающих" заняться разминированием на земле и на воде, сообщает в понедельник газета La Repubblica со ссылкой на источники.

"Правительство премьера Джорджи Мелони уведомило союзников по "коалиции желающих" о том, что оно имеет возможность развернуть профессионалов военно-морского флота и армии для проведения операций по разминированию украинских вод и территорий", - пишет издание.

Ранее глава итальянского Минобороны Антонио Таяни также заявлял о возможном участии в подобных операциях.

"Как уже было сказано, мы не собираемся отправлять военных, но мы могли бы внести важный вклад благодаря тому, что мы имеем большой опыт в сфере разминирования на море и на суше. Мы предпринимаем шаги в этом направлении", - сказал он.

По словам собеседников издания, Рим также готов помочь Киеву в обмене разведданными и с контролем воздушного пространства для обеспечения безопасности в небе.