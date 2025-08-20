Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Киеву коллективные гарантии безопасности, но без приема Украины в НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Мелони "продвигает предложение, равносильное коллективным гарантиям в духе НАТО, но без подлинного членства в альянсе". В соответствии с ее планом, прием Украины в НАТО не стоит на повестке дня, но механизм с коллективной помощью - другая лучшая возможность, заявили люди, знакомые с дискуссиями.

Собеседники Bloomberg уточнили, что речь идет о подписании Украиной двусторонних соглашений с другими государствами, которые могли бы обязать оказать Киеву быструю помощь в случае возобновления кризиса. Так другие государства могут скорейшим образом предоставить украинским властям военную и экономическую помощь, ввести санкции против России, отметили источники. Однако неясно, подразумевают ли такие планы отправку европейскими странами своих военных на Украину.

Дискуссии продолжаются, и содержание предложений может измениться, предупредили собеседники агентства.

В итальянском правительстве не стали комментировать эту информацию.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что либо НАТО может обеспечить гарантии безопасности Украине, либо это могут сделать страны по отдельности; решение на этот счет примут позднее.

Bloomberg ранее передавал со ссылкой на источники, что европейские руководители на переговорах 19 августа рассматривали планы переброски военных Британии и Франции на Украину "в качестве одного из элементов мирного соглашения".