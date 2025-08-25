МИД Франции вызвал посла США, раскритиковавшего Макрона

Чарльз Кушнер считает, что французские власти недостаточно активно борются с антисемитизмом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - МИД Франции вызвал в понедельник посла США в республике Чарльза Кушнера после его критики президента Эммануэля Макрона за "отсутствие достаточных мер" в борьбе с антисемитизмом, сообщила Le Figaro.

"Французское правительство ведет бескомпромиссную борьбу против антисемитизма", - отреагировала в эфире радиостанции Europe 1 на письмо американского дипломата министр-делегат по вопросам борьбы против дискриминации Орор Берже.

При этом она признала, что антисемитизм достиг "недопустимых" масштабов.

По словам министра, "эта проблема слишком серьезна". "По моему мнению, она слишком важна, чтобы становиться разменной монетой в дипломатических играх", - заявила Берже.

Накануне французские СМИ сообщили о письме Макрону американского посла, являющегося отцом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, в котором дипломат отмечал, что "во Франции не проходит и дня, чтобы евреи не переживали нападения на улицах, не были повреждены синагоги и школы, а принадлежащие евреям предприятия не подверглись вандализму". Он также указал на "акты антисемитского вандализма" против детских садов.

Посол США во Франции выразил возмущение тем, что "почти половина молодых французов говорят, что никогда не слышали о Холокосте". "Поэтому сохранение такого невежества заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ", - добавил он.

Кушнер призвал французского президента "действовать решительно" и дал высокую оценку способности Трампа "бороться с антисемитизмом".