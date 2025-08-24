Посол США обвинил Макрона в недостаточном противодействии антисемитизму

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Посол США в Париже в письме, адресованном президенту Франции Эммануэль Макрону, выразил "глубокую обеспокоенность всплеском антисемитизма во Франции и отсутствием достаточных мер со стороны правительства по борьбе с ним".

"Заявления, очерняющие Израиль, и жесты, признающие палестинское государство, поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу еврейство во Франции", - написал американский дипломат, отец зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

"Сегодня больше нет места двусмысленности: антисионизм - это антисемитизм, и точка", - цитирует в воскресенье вечером письмо посла Le Figaro.

По словам дипломата, "во Франции не проходит и дня, чтобы евреи не переживали нападения на улицах, не были повреждены синагоги и школы, а принадлежащие евреям предприятия не подверглись вандализму". Он также указал на "акты антисемитского вандализма" против детских садов.

Посол США во Франции возмущен тем, что "почти половина молодых французов говорят, что никогда не слышали о Холокосте". "Поэтому сохранение такого невежества заставляет нас задуматься об учебной программе французских школ", - добавил он.

Кушнер призвал французского президента "действовать решительно", дав при этом высокую оценку способности президента США Дональда Трампа "бороться с антисемитизмом", отмечает французское издание.