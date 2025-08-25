Трамп уверен, что решит конфликт на Украине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что ему удастся прекратить боевые действия на Украине.

"Мы остановим конфликт в конечном счете", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Он отметил, что изначально, когда занял пост главы Белого дома, думал, что этот конфликт будет легче всего урегулировать, "но это оказалось большим конфликтом между личностями".

Президент США также позже заявил, что, по его мнению, президенту России Владимиру Путину "не нравится президент Украины Владимир Зеленский". Так Трамп ответил на вопрос журналиста о том, почему пока не согласована встреча Путина и Зеленского.

"Они друг другу не нравятся", - предположил Трамп.

Американский лидер добавил, что ему тоже иногда не нравятся некоторые люди, и в таких случаях у него нет желания с ними встречаться.

Кроме того, Трамп в ходе общения с журналистами сообщил, что в последние дни у него были контакты с российским президентом, но не уточнил, когда именно.