Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при определенных условиях

Необходимо подготовить повестку дня для такой встречи, сказал глава МИД РФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - На данный момент встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Встреча не запланирована", - сказал Лавров в эфире телеканала NBC News.

"Путин готов встретиться с Зеленским, когда повестка дня будет готова для саммита. Но пока эта повестка совсем не готова", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении организовать встречу российского и украинского президентов.