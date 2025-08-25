Трамп подписал указ, нацеленный на привлечение к ответственности за осквернение флага США

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ, цель которого - привлечение граждан к ответственности за осквернение американского флага.

"Моя администрация будет действовать, чтобы восстановить уважение и святость американского флага и привлечь к ответственности тех, кто будет подстрекать к насилию или иным образом нарушать наши законы, оскверняя этот символ нашей страны", - говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник.

Формально в США запрещается наказывать граждан напрямую за сожжение флага. Поэтому Трампу для реализации своего замысла пришлось пойти более сложным путем: он предлагает рассматривать случаи осквернения флага и определять, нельзя ли привлечь фигурантов дела к ответственности, в том числе - уголовной, за иные нарушения.

Указ призывает генпрокурора США Пэм Бонди при расследовании случаев сжигания флага страны установить, можно ли предъявить им обвинения в других преступлениях, таких как нарушение общественного порядка или экологических законов.

Так, к примеру, в указе отмечается, что само уничтожение флагов разрешено первой поправкой к Конституции США, однако случаи, когда уничтожение флага может подстрекнуть к нарушению закона или представлять собой действие, равносильное "выпаду в адрес других", не попадает под эту защиту.

В 1989 году Верховный суд США постановил, что уничтожение флагов является выражением политической позиции, которое защищено первой поправкой к Конституции США.