В США заявили, что около 1,6 млн нелегальных мигрантов покинули страну с начала второго срока Трампа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - С начала президентского срока Дональда Трампа США покинули около 1,6 млн нелегальных мигрантов, заявила в четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Меньше чем за 200 дней 1,6 млн нелегальных иммигрантов покинули США. Это много. Это означает более безопасные улицы, сохранение денег налогоплательщиков, снижение давления на школы и больницы и более хорошие возможности трудоустройства для американцев", - написала она в социальной сети X.

В свою очередь, издание The Hill отмечает, что заявление министра основывается на докладе Центра иммиграционных исследований. В самом докладе допускается, что реальное число покинувших США нелегалов по ряду причин может быть ниже заявленной цифры.

США Дональд Трамп Кристи Ноэм
