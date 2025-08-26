Поиск

Вячеслава Володина принял Си Цзиньпин

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина во вторник принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Володин передал руководителю КНР теплые слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

Также председатель Госдумы проинформировал о прошедшем сегодня в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китайской Народной Республике с официальным визитом. Ранее Володин встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

