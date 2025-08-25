Поиск

Володин прибыл в Пекин

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ в понедельник прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

В программе визита ряд встреч и проведение десятого заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Планируется обсудить вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепление взаимодействия двух стран в различных сферах - экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других.

В составе делегации: первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместители председателя Госдумы Александр Бабаков и Борис Чернышов, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, а также сенаторы РФ.

Как отметил Володин в своем канале в МАХ, в повестке 10-го заседания Межпарламентской комиссии также противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству; расширение торгово-экономических связей; защита исторической правды; молодёжные обмены для укрепления гуманитарного сотрудничества.

"Отношения нашей страны с Китаем строятся на принципах дружбы и доверия, взаимовыгодного сотрудничества и невмешательства в дела суверенных государств, а также отсутствия двойных стандартов", - отметил Володин.

Андрей Картаполов Василий Пискарев Вячеслав Володин Китай Леонид Слуцкий
