Новые санкции ЕС не будут включать ограничения на импорт энергоносителей из РФ

Возможен запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России не будет включать в себя ограничение на импорт российских энергоносителей, пишет Politico во вторник.

Издание сообщает со ссылкой на четырех европейских дипломатов, что "в новом пакете санкций не ожидается введения значимых новых ограничений на экспорт энергоносителей".

Politico отмечает, что "приступив к постепенному отказу от импорта российской нефти и газа, ЕС все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, способен создать наибольшее давление (на Россию - ИФ)".

"Самые болезненные последствия для Москвы могут наступить в случае введения вторичных санкций против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией, но настоящая сила таких мер остается за США", - говорится в статье.

В то же время, сообщает издание, в рамках 19-го пакета санкций ЕС может запретить российским дипломатам свободно передвигаться по Шенгенской зоне, на чем настаивает, в том числе Чехия. "Я продолжу предлагать прекратить свободное передвижение российских дипломатов по Шенгену", - сказал глава МИД Чехии Ян Липавский в интервью Politico.

Издание также отмечает, что, скорее всего, при принятии 19-го пакета санкций Евросоюзу удастся преодолеть политическое сопротивление Словакии и Венгрии и добиться единогласной поддержки пакета. "Посмотрите, что происходило предыдущие 18 раз", - цитирует Politico одного из дипломатов.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что 19-й санкционный пакет в отношении РФ готовится к сентябрю, и министры иностранных дел и обороны государств Евросоюза обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.

