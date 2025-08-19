Поиск

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что 19-й пакет санкций против России готовится к сентябрю и министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят его на неформальной встрече 28-30 августа в Копенгагене.

"Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к будущему месяцу", - написала Каллас во вторник в соцсети.

По ее словам, экономическое давление на Россию будет одной из главных тем повестки неформальной встречи глав МИД и министров обороны стран ЕС на следующей неделе в Копенгагене.

