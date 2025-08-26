Более 100 тыс. человек эвакуировали на востоке Пакистана из-за наводнений

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экстренным службам пришлось эвакуировать свыше 100 тыс. человек в восточной части Пакистана, которая переживает сильные наводнения, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на пакистанское управление по борьбе со стихийными бедствиями.

"В различных районах восточной провинции Пенджаб проходит эвакуация. (...) Спасатели вывезли более 14 тыс. человек из района Касур и более 89 тыс. человек из приграничного города Бахавалнагар в более безопасные места", - пишет агентство

Власти Пакистана призывают граждан избегать низин и не приближаться к водоемам. В стране продолжает действовать предупреждение об угрозе наводнений в связи с продолжающимся сезоном муссонных дождей.

AP поясняет, что по мнению пакистанской стороны, подъем воды вызван, в том числе и тем, что Индии пришлось спускать воду из переполненных водохранилищ в расположенные ниже по течению районы. Вместе с тем, агентство отмечает, что накануне Индия предупредила Пакистан о возможном трансграничном наводнении, что стало первым официальным контактом между государствами за последние месяцы.

Предупреждение передали Пакистану по дипломатическим каналам, а не через Комиссию по водам Инда - постоянный механизм в рамках договора с Пакистаном о водах реки Инд от 1960 года. В ходе начавшегося в апреле 2025 нового витка напряженности между странами Индия приостановила выполнение договора и перекрыла шлюзы на плотинах некоторых рек.

На прошлой неделе из-за наводнений на северо-западе Пакистана погибли более 350 человек.