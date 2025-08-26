Поиск

Израиль даст ХАМАС срок до середины сентября для освобождения заложников и разоружения

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Израильские власти предоставят движению ХАМАС время до середины сентября для того, чтобы согласиться на освобождение всех заложников, в противном случае Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет наступление на город Газа, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам помощники израильского премьера, попросившего не разглашать имя в связи с обсуждением конфиденциального вопроса, ХАМАС получит срок до середины сентября, чтобы принять перемирие, которое приведет к возвращению оставшихся 50 заложников и к ликвидации остатков структур управления и арсеналов движения", - отмечает агентство.

"Советник продолжил, что если ХАМАС не согласится, то Израиль тогда завершит военные приготовления, и начнется операция по взятию под контроль города Газа", - поясняет Bloomberg.

По данным агентства, в минувшие выходные танки и пехота ЦАХАЛ брали город Газа в кольцо, военные наносили авиаудары.

По данным западных СМИ, обстрелы из танков и удары с воздуха шли в ночь на вторник и утром; ЦАХАЛ атаковала восточные кварталы Газы и город Джебалия, расположенный севернее.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
