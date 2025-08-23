Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) укрепляет свои позиции в городе Газа, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, израильские танки вошли в еще один район Газы - Сабра. Ранее на этой неделе бронетехника ЦАХАЛ была замечена в районе Зейтун.

Перед этим стало известно, что ЦАХАЛ заняла периферийные районы города Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.