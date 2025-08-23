Поиск

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) укрепляет свои позиции в городе Газа, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, израильские танки вошли в еще один район Газы - Сабра. Ранее на этой неделе бронетехника ЦАХАЛ была замечена в районе Зейтун.

Перед этим стало известно, что ЦАХАЛ заняла периферийные районы города Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

Израиль ЦАХАЛ Газа ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 23 августа

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

Президент РФ заявил о возможной работе с американскими партнерами по ресурсам Аляски и Арктики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });