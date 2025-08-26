Лиза Кук подаст иск против отстранения Трампом от должности в совете управляющих ФРС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лиза Кук подаст иск, направленный против своего отстранения от должности президентом страны Дональдом Трампом, заявил ее адвокат Эббе Лоуэлл.

"У президента Трампа нет полномочий для увольнения члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук", - цитирует CNBC заявление Лоуэлла.

"Его попытка уволить ее, основанная только на стороннем письме, лишена всяких фактических и юридических оснований", - сказал адвокат.

"Мы подадим иск, чтобы оспорить это незаконное действие", - отметил он.

Если Кук подаст иск, дело может быть рассмотрено Верховным судом.

Закон о Федеральном резерве гласит, что президент может уволить члена совета управляющих Федерального резерва только "при наличии оснований". Под этим уже давно понимается должностное преступление или неисполнение обязанностей членом совета управляющих.

Трамп сообщил об увольнении Кук в понедельник, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме.

Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

В письме, часть которого Пулте опубликовал в соцсети X, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование. Минюст США инициировал уголовное расследование в отношении Кук в связи с обращением Пулте.

Сама Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее.

"Президент Трамп уволил меня якобы "по уважительной причине", хотя никакой законной причины не существует, и у него нет полномочий сделать это, - заявила Кук. - Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности, чтобы помогать американской экономике, как я это делаю с 2022 года".