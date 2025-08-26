Поиск

Лиза Кук подаст иск против отстранения Трампом от должности в совете управляющих ФРС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Лиза Кук подаст иск, направленный против своего отстранения от должности президентом страны Дональдом Трампом, заявил ее адвокат Эббе Лоуэлл.

"У президента Трампа нет полномочий для увольнения члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук", - цитирует CNBC заявление Лоуэлла.

"Его попытка уволить ее, основанная только на стороннем письме, лишена всяких фактических и юридических оснований", - сказал адвокат.

"Мы подадим иск, чтобы оспорить это незаконное действие", - отметил он.

Если Кук подаст иск, дело может быть рассмотрено Верховным судом.

Закон о Федеральном резерве гласит, что президент может уволить члена совета управляющих Федерального резерва только "при наличии оснований". Под этим уже давно понимается должностное преступление или неисполнение обязанностей членом совета управляющих.

Трамп сообщил об увольнении Кук в понедельник, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме.

Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте.

В письме, часть которого Пулте опубликовал в соцсети X, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование. Минюст США инициировал уголовное расследование в отношении Кук в связи с обращением Пулте.

Сама Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее.

"Президент Трамп уволил меня якобы "по уважительной причине", хотя никакой законной причины не существует, и у него нет полномочий сделать это, - заявила Кук. - Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности, чтобы помогать американской экономике, как я это делаю с 2022 года".

США ФРС Дональд Трамп Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

"Почта России" приостанавливает прием посылок с товарами в США из-за пошлин

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });