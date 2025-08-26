Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU -Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лиза Кук отказалась уходить в отставку, заявив, что президент США Дональд Трамп не имеет полномочий увольнять ее, сообщает CNBC. Глава Белого дома опубликовал сообщение о ее увольнении в соцсети.

"Президент Трамп уволил меня якобы "по причине", хотя никакой законной причины не существует, и у него нет полномочий сделать это, - - заявила Кук. - Я не уйду в отставку. Я продолжу выполнять свои обязанности, чтобы помогать американской экономике, как я это делаю с 2022 года".

Кук, назначенная предыдущим президентом США Джо Байденом, наняла известного адвоката Эббе Лоуэлла для своей защиты. Никаких обвинений ей предъявлено не было.

Лоуэлл распространил заявление, в котором заверил, что будут приняты "все необходимые меры" для предотвращения попытки незаконного увольнения Кук.

"Президент Трамп вновь обратился к соцсетям, чтобы в очередной раз "уволить твитом", и снова его инстинкт к запугиванию ошибочен, а его требования не имеют ни процедурных, ни юридических оснований", - заявил юрист.

Трамп сообщил об увольнении Кук в понедельник, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. "Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - говорится в письме.

Трамп ссылается на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Ранее Пулте, верный сторонник Трампа, направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

В письме, часть которого Пулте опубликовал в соцсети X, утверждается, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование. Минюст США инициировал расследование в отношении Кук в связи с обращением Пулте.

Это лишь одна из серии атак представителей администрации Трампа на руководителей американского ЦБ, включая его председателя Джерома Пауэлла. Все семь членов совета управляющих ФРС имеют постоянное право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающем решения по ставке.

Срок службы Кук истекает лишь в 2038 году. Ее уход открыл бы еще одну вакансию в руководстве ЦБ, на которую Трамп мог бы назначить кандидата, разделяющего его мнение о необходимости снизить базовую ставку.