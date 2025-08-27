Власти Литвы обсуждают выкуп с рынка акций энергохолдинга Ignitis grupe

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы изучат возможность выкупа государством у миноритариев акций энергохолдинга Ignitis grupe (государству принадлежат 74,99% акций компании). Об этом заявила новый премьер-министр страны Инга Ругинене, пишут литовские СМИ.

По ее словам, процесс выкупа будет происходить постепенно. "Не стоит бояться, что внезапно наступит день X, и мы возьмем и выкупим 25% (акций Ignitis - ИФ) на сумму XXX. Так точно не будет. Мы договорились взвесить возможности и постепенно, если эти возможности позволят, запустить процесс, чтобы все больше акций возвращалось в руки государства", - сказала Ругинене после заседания правительства в среду.

"Я говорю о просчитанной возможности постепенно, шаг за шагом, акция за акцией, вернуть (полный контроль над Ignitis - ИФ) в руки государства", - уточнила она.

По ее мнению, в сложной геополитической ситуации, "особенно когда речь идет о стратегических объектах, (...) очень важно, чтобы государственный сектор полностью находился в руках государства".

Ignitis grupe действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и ряде других стран. В свободном обращении находятся 26,92% акций. Обыкновенные акции котируются на Nasdaq Vilnius, а GDR - на Лондонской фондовой бирже.

Сейм Литвы 26 августа утвердил назначение социал-демократа, министра социальной защиты и труда Инги Ругинене на пост премьера. Президент Гитанас Науседа во вторник вечером подписал декрет о назначении Ругинене премьер-министром.



