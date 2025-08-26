Поиск

Сейм Литвы утвердил Ингу Ругинене на посту премьер-министра

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Сейм Литвы утвердил назначение социал-демократа, министра социальной защиты и труда Инги Ругинене на пост премьер-министра, сообщает BNS. 78 членов Сейма проголосовали "за", 35 - "против", 14 воздержались.

"Моя самая большая мечта - снова встать перед вами по окончании моего срока полномочий и сказать, что вместе мы смогли проделать очень-очень важную работу. Я полна решимости и буду работать со всеми", - сказала Ругинене перед голосованием.

Говоря о дальнейших решениях, она заявила, что будет искать компромиссы.

"Компромисс - это устойчивое решение", - считает политик.

Она пообещала поддерживать хорошие отношения с Польшей и совершить свои первые зарубежные визиты в эту соседнюю страну и на Украину, а также нормализовать отношения с Китаем.

Ругинене вступит в должность после подписания президентом декрета о назначении её премьер-министром и даст присягу в Сейме вместе с новым кабинетом министров.

44-летняя Ругинене пришла в политику осенью 2024 года, вступив в Литовскую социал-демократическую партию и участвуя в ее рядах в выборах в Сейм. После победы партии на выборах Ругинене получила портфель министра социальной защиты и труда.

До того, как стать политиком, она занимала пост председателя Литовской конфедерации профсоюзов.

У Ругинене несколько высших образований: в 2005 году она получила степень магистра общественного здравоохранения в Вильнюсском университете, в 2015 году - степень бакалавра по лесному хозяйству в Каунасском колледже лесной и экологической инженерии, а в 2022 году - степень магистра трудового права в Университете Миколаса Рёмериса.

Новому премьеру предстоит не позднее чем в течение 15 дней представить парламенту новый состав кабмина и согласованную с президентом программу правительства. Программа также должна быть утверждена голосованием.

Правительство будет сформировано тремя фракциями Сейма - Литовской социал-демократической партией, партии "Заря Нямунаса" и Литовским союзом "крестьян", "зелёных" и христианских семей, которые в понедельник подписали соглашение о правящей коалиции.

Правительство Гинтаутаса Палуцкаса 4 августа приняло решение о своей отставке. Палуцкас, занимавший премьерскую должность с декабря 2024 года, решил оставить свой пост после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес. Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьера должна сопровождаться отставкой всего кабинета министров. Члены кабмина продолжают работать на временной основе, вместо Палуцкаса правительство сейчас возглавляет министр финансов Римантас Шаджюс.

