Трамп обсудил в расширенном кругу план послевоенного развития сектора Газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обсудил на встрече с Тони Блэром и Джаредом Кушнером в Овальном кабинете в среду план развития сектора Газа после завершения конфликта, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, Трамп "более часа обсуждал Газу и послевоенный план развития сектора (...) со своим зятем Джаредом Кушнером, бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и высшими помощниками администрации".

СМИ отмечают, что подробности обсуждаемых предложений не разглашаются и точные очертания плана пока не ясны.

В Белом доме заявили: "Трамп ясно дал понять, что хочет прекращения войны, а также мира и процветания для всех в регионе".

Ранее обсуждение Трампом связанных с Газой проблем и плана, касающегося послевоенной судьбы сектора, анонсировал спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Накануне он заявил, что Штаты рассчитывают урегулировать конфликт в секторе Газа до конца текущего года.

"Мы считаем, что так или иначе сможем урегулировать конфликт окончательно", - сказал спецпосланник.

"Многие увидят, насколько это разумно и насколько благонамеренно, и это отражает гуманитарные мотивы президента Трампа", - заявил Уиткофф.