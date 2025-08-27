Уиткофф заявил, что США намерены завешить конфликт в секторе Газа до конца года

Трамп обсудит со своей администрацией план послевоенного управления анклавом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут решить вопрос с конфликтом в секторе Газа до конца текущего года, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Мы считаем, что так или иначе сможем урегулировать конфликт окончательно", - сказал он в эфире Fоx News.

По его словам, ХАМАС посылает сигналы о том, что готов к мирному решению, а Израиль наращивает помощь анклаву.

Уиткофф также сообщил, что президент Дональд Трамп намерен в среду провести в Белом доме широкое совещание и обсудить всеобъемлющий план его администрации по послевоенному управлению сектором Газа.

Трамп в феврале переложил решение этого вопроса на своих арабских союзников, представив "свое видение захвата сектора Газа и переселения его жителей".

Уиткофф, не вдаваясь в подробности плана Трампа, который планируется обсудить в среду, заявил Fox News: "Многие люди увидят, насколько это разумно и насколько благонамеренно, и это отражает гуманитарные мотивы президента Трампа".

Газета The Times of Israel отметила в связи с этим, что, "похоже, это первый случай, когда Уиткофф раскрыл существование у США плана на так называемый "послезавтра" (меры после мирного соглашения - ИФ), так как Вашингтон постоянно перекладывал этот вопрос на арабских союзников в регионе.

Там напомнили, что эта идея "была категорически отвергнута партнерами США в регионе", которые, как надеялся Трамп, будут готовы принять палестинских беженцев.