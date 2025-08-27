Поиск

Уиткофф заявил, что США намерены завешить конфликт в секторе Газа до конца года

Трамп обсудит со своей администрацией план послевоенного управления анклавом

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты рассчитывают, что смогут решить вопрос с конфликтом в секторе Газа до конца текущего года, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Мы считаем, что так или иначе сможем урегулировать конфликт окончательно", - сказал он в эфире Fоx News.

По его словам, ХАМАС посылает сигналы о том, что готов к мирному решению, а Израиль наращивает помощь анклаву.

Уиткофф также сообщил, что президент Дональд Трамп намерен в среду провести в Белом доме широкое совещание и обсудить всеобъемлющий план его администрации по послевоенному управлению сектором Газа.

Трамп в феврале переложил решение этого вопроса на своих арабских союзников, представив "свое видение захвата сектора Газа и переселения его жителей".

Уиткофф, не вдаваясь в подробности плана Трампа, который планируется обсудить в среду, заявил Fox News: "Многие люди увидят, насколько это разумно и насколько благонамеренно, и это отражает гуманитарные мотивы президента Трампа".

Газета The Times of Israel отметила в связи с этим, что, "похоже, это первый случай, когда Уиткофф раскрыл существование у США плана на так называемый "послезавтра" (меры после мирного соглашения - ИФ), так как Вашингтон постоянно перекладывал этот вопрос на арабских союзников в регионе.

Там напомнили, что эта идея "была категорически отвергнута партнерами США в регионе", которые, как надеялся Трамп, будут готовы принять палестинских беженцев.

США Стив Уиткофф Дональд Трамп сектор Газа Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жилой дом горит в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Резервный самолет Air China с пассажирами вылетел из Нижневартовска

Скончался первый постсоветский губернатор Новгородской области Прусак

Туроператоры не получали жалоб от российских туристов на блокировку связи в Египте

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Генпрокуратура потребовала изъять холдинг КДВ в доход РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Google и Wikipedia оштрафованы на 7 и 6 млн рублей за нарушения законов РФ

Резервный борт Air China прилетел в Нижневартовск за пассажирами лондонского рейса

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в РФ

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в РФ

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР

Источник сообщил о продлении срока службы Бастрыкина на посту главы СКР
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });