В Душанбе заявили, что напавший на полицейских в Москве - не гражданин Таджикистана

По данным МВД Таджикистана, это уроженец Саратовской области, гражданин России, таджикского паспорта у него никогда не было

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что 27 августа в соцсетях был распространен видеоролик о вооруженном нападении мужчины с ножом на сотрудников московской полиции на Щелковском шоссе, напавшего предположительно называли гражданином Таджикистана.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление. Также сообщалось, задержанный ранее нападал на сотрудников полиции и бросал в них бутылку с зажигательной смесью.

"Установлено, что задержанным является Кунджумов Шерафган Муминджонович, 1999 года рождения, уроженец Саратовской области, гражданин Российской Федерации. По данным Паспортно-регистрационной службы МВД Таджикистана, на имя и фамилию Кунджумова Ш.М. гражданский или заграничный паспорт никогда не выдавался, то есть он не является гражданином Республики Таджикистан", - подчеркивается в сообщении.

По данным МВД Таджикистана, в 2017 году Кунджумов был привлечен к уголовной ответственности Федеральной службой безопасности за совершение преступлений террористического характера и приговорен к 7 годам лишения свободы. Наказание он отбывал в исправительной колонии в Клинцах Клинцы Брянской области и освободился в мае 2025 года.

Накануне ГУ МВД Москвы сообщило, что сотрудники правоохранительных органов обезвредили вооруженного мужчину, напавшего с ножом на полицейских на востоке Москвы.

В столичном управлении СК уточнили, что иностранный гражданин кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник" вблизи автозаправочной станции на Щелковском шоссе. "После чего напал с ножом на сотрудников полиции, которые прибыли для пресечения его противоправных действий", - добавили в СК.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК).