В ЕК призвали стороны конфликта на Украине не атаковать нефтепровод "Дружба"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) находится в постоянном контакте с украинской стороной, подчеркивает важность обеспечения энергоснабжения и призывает стороны конфликта на Украине не атаковать энергообъекты, заявила официальный представитель ЕК Арианна Подеста.

"Мы призвали все стороны к защите критических инфраструктур", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбы журналистов прокомментировать удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

В свою очередь другая представитель ЕК Эва Хрнчирова добавила, что европейская "энергетическая безопасность не была затронута" этими ударами.

"Но тем не менее энергетическая безопасность остается ключевым вопросом, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила", - подчеркнула Хрнчирова.

Как сообщалось, 22 августа трубопровод "Дружба", обеспечивающий прокачку нефти в Венгрию и Словакию, был поврежден на участке вблизи с российско-белорусской границей в результате ночного удара ВСУ. В связи с этим поставки сырья из РФ в эти европейские страны прекратилась.

В четверг стало известно, что подача нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию восстановлена.