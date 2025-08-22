Поиск

Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" вновь прекращены из-за атаки ВСУ.

"Ночью поступила информация о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе подвергся (...) атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Транспортировка нефти в Венгрию вновь прекращена!" - написал глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - заявил он.

Как сообщалось, 18 августа в результате ночного удара ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти в Венгрию и Словакию, поставка сырья из РФ в эти страны прекратилась. Через сутки транспортировка была возобновлена.

