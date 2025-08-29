Бастрыкин поручил возбудить дело об осквернении захоронения советских солдат в Эстонии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения братской могилы советских воинов в Эстонии, сообщили в ведомстве накануне.

Уточняется, что, по сообщениям СМИ, в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии снесли памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и раскопали братскую могилу.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил Главному следственному управлению СК России возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.