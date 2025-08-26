Володин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение исторической памяти

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти, внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.

"Хочется высказать слова благодарности за то, с каким вниманием здесь, в Китае, вы относитесь к исторической памяти, к нашим захоронениям, мемориалам советским солдатам и офицерам", - сказал Володин на встрече во вторник.

Он сообщил, что одним из вопросов, которые обсуждались в ходе состоявшегося в Пекине 10-го заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей, стала защита исторической памяти.

Спикер Госдумы особо отметил вклад китайского народа в победу во Второй мировой войне.

"Мы вместе с Китаем отмечаем 80-летие Победы в войне сопротивления японскому милитаризму. Понимаем, насколько тяжело далась эта победа. Нам очень важно, чтобы мы помнили победителей, тех, кто пожертвовал свою жизнь, чтобы мы сегодня могли развиваться, планировали будущее. Именно ценой огромных потерь наши народы сделали все для завоевания свободы, независимости", - подчеркнул Володин.

В свою очередь Си Цзиньпин напомнил, что на следующей неделе в Китае будут широко отмечать 80-летие Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам и окончание Второй мировой войны.

"Китай и СССР, будучи главными театрами военных действий Азии и Европы, внесли важный вклад в победу во Второй мировой войне", - сказал китайский лидер.

Володин во главе парламентской делегации РФ находится в Китае с официальным визитом. Ранее он встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.