Учения ОДКБ официально стартовали в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Витебске и на полигоне Лепельский дан старт совместным учениям с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Стартует важнейшее мероприятие оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ - совместные учения "Взаимодействие" и "Поиск". Сегодня ОДКБ, пожалуй, единственная военно-политическая структура, которая защищает интересы государств-членов организации на постсоветском пространстве", - заявил на церемонии открытия в Витебске начальник Генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, которого цитирует пресс-служба.

"Сегодня военно-политическая обстановка, которая складывается в мире, такова, что ее нельзя назвать спокойной, и нам необходимо в этих условиях держать порох сухим, - подчеркнул Муравейко. - Именно поэтому мы уделяем огромное внимание подготовке органов управления и штабов, войск, системы коллективной безопасности".