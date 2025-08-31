Поиск

ОДКБ начинает серию учений в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2025" и специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025" стартуют в Белоруссии в воскресенье, 31 августа.

Маневры пройдут на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский" в Витебской области и продлятся до 6 сентября, сообщала пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков на прошедшем в августе брифинге заявил, что замыслы проведения этих трех учений "тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025".

Также, по его словам, "все проводимые мероприятия и учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности".

На учениях ОДКБ в Белоруссии военные отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по разрешению кризисной ситуации, организацию и ведение разведки, а также организацию материально-технического обеспечения, сообщал объединенный пресс-центр учений ОДКБ.

Кроме того, сообщалось, что во второй декаде сентября в Киргизии пройдут Командно-штабные учения (КШУ) "Рубеж-2025" с подразделениями КСОР Центрально-Азиатского региона. А в середине октября на полигоне "Фахрабад" в Таджикистане проведут совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2025".

По данным Организации, всего в учениях ОДКБ в 2025 году задействовано свыше 5 тыс. человек и порядка 1 тыс. единиц боевой техники.

Андрей Сердюков ОДКБ Белоруссия
