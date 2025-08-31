Поиск

Песков выразил надежду на общение президентов РФ и Азербайджана "на полях" саммита ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что президенту РФ Владимиру Путину и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удастся пообщаться на мероприятиях в Китае.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что пока у лидеров не было разговора. "Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра "на полях" заседания ШОС пересечься", - сказал он, отметив, что такая возможность у президентов будет.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также сообщил, что Путин и Алиев пока не беседовали друг с другом, но российская и азербайджанская делегации активно общались между собой.

