Ушаков сообщил, что Путин и Алиев пока не общались "на полях" саммита ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, присутствующие на мероприятиях в рамках саммита ШОС, пока не беседовали друг с другом, но российская и азербайджанская делегации активно общались между собой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока, по-моему, нет, но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса", удалось ли пообщаться президентам России и Азербаджана "на полях" саммита ШОС в Тяньцзине.

На уточняющий вопрос, поздоровались ли лидеры друг с другом, он ответил: "Все друг с другом здороваются".

Оба лидера присутствовали на приеме в честь гостей саммита ШОС.