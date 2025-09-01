Лидеры стран ЕС планируют в четверг обсудить гарантии безопасности Украины

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссии по украинскому урегулированию между рядом европейских лидеров запланированы на четверг во Франции, сообщает в воскресенье газета Financial Times (FT).

"Те, кто ранее встретился с (президентом США Дональдом - ИФ) Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в четверг в Париже по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне", - пишет издание со ссылкой на источники из числа дипломатов.

"Среди присутствующих будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен", - отмечает FT.

Официально об этой встрече пока не сообщалось.

Как ожидается, встреча станет продолжением обсуждения гарантий безопасности, которые США и страны ЕС могут предоставить Украине после окончания конфликта. Среди них - размещение нескольких десятков тысяч европейских военнослужащих на территории страны, говорится в статье.

В свою очередь в интервью FT фон дер Ляйен заявила, что в Европе работают над планом по "развертыванию многонациональных сил при поддержке американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американская поддержка будет частью гарантий. Он неоднократно и четко подтвердил это", - сказала она.