Урсула фон дер Ляйен назвала безопасность Украины безопасностью всей Европы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Европа должна взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая в субботу Эстонию.

"Безопасность Украины - это безопасность всей Европы, именно поэтому естественно взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности", - сказала глава Еврокомиссии на встрече с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом (Kristen Michal) на авиабазе Эмари (Amari).

По ее словам, ЕС старается выяснить, что именно необходимо и в каком объеме готово поддержать Украину каждое государство ЕС. Для этого встречаются, в частности, руководители оборонных ведомств, отметила фон дер Ляйен.

"Конечно, нам нужна защита, которую обеспечивают американцы. Президент Трамп заявил, что присутствие американцев неизбежно, и они предложат защитные меры", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Как сказал, в свою очередь, премьер Эстонии, "чтобы повысить обороноспособность Европы, необходимо изыскать дополнительные средства". Он добавил, что "ситуация с безопасностью не улучшилась".

Премьер сообщил, что Эстония планирует в ближайшие годы взять кредит в размере до 3,6 млрд евро, чтобы профинансировать увеличение расходов на оборону до более чем 5% ВВП.

Так, Эстония нуждается в усилении противовоздушной обороны. Дополнительная поддержка со стороны ЕС "позволила бы нам быстрее построить прочную стену для беспилотников и обеспечить безопасность нашей общей внешней границы", - заявил глава правительства.

