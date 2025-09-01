Рост ВВП Турции во втором квартале ускорился более чем вдвое – до 4,8%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экономика Турции во втором квартале 2025 года выросла на 4,8% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического института страны (TurkStat).

Темпы роста существенно ускорились по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно пересмотренным данным, в январе-марте ВВП страны увеличился на 2,3% в годовом выражении, а не на 2%, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали повышения ВВП Турции во втором квартале на 4,1% в годовом выражении, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы в стране в апреле-июне выросли на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, государственные расходы – снизились на 5,2%, валовые капиталовложения подскочили на 8,8%. Объем экспорта повысился на 1,7%, импорта – на 8,8%.

В поквартальном выражении экономика Турции во втором квартале увеличилась на 1,6% после роста на 0,7% в январе-марте.