Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Эффективность частичной пересадки сердца младенцам, первая пересадка свиного ГМ-легкого пациенту со смертью мозга, а также ибупрофен и парацетамол, повышающие устойчивость кишечной палочки к антибиотикам

Суздаль Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Китайские ученые сообщили о первой в мире пересадке легкого генно-модифицированной свиньи человеку со смертью мозга. Острого отторжения не произошло, и орган сохранял жизнеспособность в течение 9 дней эксперимента. По истечении запланированного срока реципиента отключили от систем жизнеобеспечения. Пилотный эксперимент показал принципиальную возможность ксенотрансплантации легкого генно-модифицированной свиньи без острого отторжения. Тем не менее, несмотря на модификации, наблюдался выраженный иммунный ответ, как клеточный, так и гуморальный (в отличие от клеточного иммунитета, гуморальный защищает внеклеточные пространства). Это говорит о необходимости доработки протокола иммуносупрессивной и противовоспалительной терапии.

- Если вам назначили антибиотики, принимать парацетамол и ибупрофен стоит с осторожностью. Согласно исследованию австралийских микробиологов, они способны повышать устойчивость бактерий к антибиотикам.

- Редкий артефакт для Древней Руси нашли под Суздалем в некрополе Гнездилово. В богатом женском захоронении археологи раскопали серебряный индийский джитал – монету, которая была переделана в подвеску для ожерелья. Четыре подвески этого ожерелья были сделаны из восточных и европейских монет — дирхамов и денариев. Пятая подвеска была изготовлена из джитала, эта монета была в ходу главным образом на территориях Афганистана, Пакистана и Индии. Среди найденных в нынешнем году в Суздальском Ополье артефактов еще выделяются боевой топорик, а также украшения из серебра и стекла – височные кольца, фибула, крупный браслет, перстень.

- Американские кардиохирурги представили серию случаев первых 19 частичных трансплантаций сердца младенцам с тяжелыми врожденными пороками. Трансплантаты прижились и начали расти вместе с сердцем. Хотя пилотная серия случаев подтвердила пригодность, эффективность и безопасность частичной пересадки донорского сердца младенцам, методика пока остается экспериментальной. Для расширения ее клинического применения необходим тщательный и долгосрочный мониторинг состояния клапанов и функции кровообращения у первых пациентов.

- Записи марсотрясений показали, что на большой глубине мантия Красной планеты заполнена сильно фрагментированным – до объектов примерно километрового размера – материалом. Исследователи предположили, что неоднородности в мантии Марса возникли в результате мощных столкновений на заре истории планеты с последующим медленным конвективным перемешиванием под застойной одноплитной литосферой.

- Инженеры создали одноногого робота-прыгуна, который способен переносить груз в девять раз тяжелее себя. Добиться такой грузоподъемности помогают роторы с функцией реверса: они создают тягу не только вверх для прыжка, но и вниз.

- Ихтиологи сообщили, что им удалось переоткрыть одну из наименее изученных акул в мире – гоголию. Судя по всему, неуловимая акула живет только в заливе Астролябия у северо-восточного побережья Папуа – Новой Гвинеи. До недавнего времени этот вид был известен по единственному экземпляру, добытому в 1970 году. Однако в 2020 и 2022 году ученые получили от местных жителей сведения о шести гоголиях, которые были случайно пойманы во время ловли горбылей. Если в заливе Астролябия начнется интенсивная добыча горбылевых рыб, гоголии, которые не живут больше нигде в мире, могут оказаться на грани полного исчезновения.

- "Джеймс Уэбб" заглянул в атмосферу ультрагорячего юпитера WASP-121b. Благодаря телескопу ученые впервые заметили в атмосфере облака из титаната кальция, который на Земле известен как перовскит.

- Ежегодно лондонский Музей естествознания организует один из самых престижных конкурсов природной фотографии Wildlife Photographer of the Year. В этом году на соревнование отправлены рекордные 60 тысяч снимков. Посмотрите на лучшие фото: на снимок ленивца у колючей проволоки, заплутавший на мусорном полигоне слон, а также несчастный дикдик, которого угораздило оказаться не в то время и не в том месте.

- Впервые роторные паруса появились в начале XX века. Тогда они привлекли всеобщее внимание, но не смогли тягаться даже с обыкновенными парусами. Однако сейчас крупные компании все чаще заказывают корабли с ними. В этом материале N+1 разбирается, как устроены такие паруса и почему судостроители возвращаются к, казалось бы, забытой идее.