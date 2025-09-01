Поиск

Гутерриш обеспокоен возможным возобновлением санкций против Ирана "евротройкой"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул твердое намерение республики решить дипломатическим путем все вопросы, связанные с ее ядерной программой, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

Заявление Пезешкиана прозвучало на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине.

"Уверен, что Иран не намерен производить ядерное оружие, и полностью признаю право республики на программу мирного атома", - цитирует агентство ответный комментарий Гуттериша.

Также, по данным агентства, генсек ООН "выразил обеспокоенность возможным применением механизма возобновления санкций против Ирана "евротройкой".

В мире"Евротройка" уведомила членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против ИранаЧитать подробнее

"Гуттериш отметил, что пообщался с европейскими лидерами и призвал их к сотрудничеству с Ираном для решения данной проблемы", - передает "Тасним".

Ранее представители Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о том, что они запустили механизм, который восстановит санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по СВПД, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.

ООН Антониу Гутерриш Иран Германия Франция Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

Около 850 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину после отставки Асада

В Йемене похоронили убитых при израильской атаке премьер-министра хуситов и других чиновников

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Трамп заявил, что Индия запоздало предлагала снизить пошлины на импорт из США

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Путин поедет из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 800 человек

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7083 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });