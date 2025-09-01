Гутерриш обеспокоен возможным возобновлением санкций против Ирана "евротройкой"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул твердое намерение республики решить дипломатическим путем все вопросы, связанные с ее ядерной программой, сообщает в понедельник агентство "Тасним".

Заявление Пезешкиана прозвучало на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском городе Тяньцзине.

"Уверен, что Иран не намерен производить ядерное оружие, и полностью признаю право республики на программу мирного атома", - цитирует агентство ответный комментарий Гуттериша.

Также, по данным агентства, генсек ООН "выразил обеспокоенность возможным применением механизма возобновления санкций против Ирана "евротройкой".

"Гуттериш отметил, что пообщался с европейскими лидерами и призвал их к сотрудничеству с Ираном для решения данной проблемы", - передает "Тасним".

Ранее представители Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о том, что они запустили механизм, который восстановит санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по СВПД, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

При этом стороны выразили готовность к переговорам с Ираном по ядерному соглашению в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.