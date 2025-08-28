"Евротройка" уведомила членов СБ ООН о запуске механизма восстановления санкций против Ирана

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Представители Франции, Германии и Великобритании направили членам СБ ООН письмо с уведомлением о том, что они запустили механизм, который восстановит санкции против Ирана, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

"В письме три европейские страны отметили, что в течение последующих 30 дней - прежде чем санкции вступят в силу - они готовы к переговорам с Ираном по ядерному соглашению, которое может приостановить процесс (восстановления санкций - ИФ)", - говорится в сообщении.

Европейский источник портала, объясняя решение "Евротройки", отметил, что с ее точки зрения Тегеран "годами открыто нарушал обязательства в рамках СВПД и не предпринимал никаких конкретных шагов для исправления ситуации".

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади ранее заявил, что если механизм будет задействован, то Иран прекратит взаимодействие с МАГАТЭ.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.