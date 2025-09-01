Поиск

Премьер Грузии заявил об отказе Брюсселя от дискуссий с Тбилиси

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что не раз предлагал руководству Евросоюза обсудить все спорные вопросы, однако так и не получил ответа.

"Я готов и сегодня вылететь в Брюссель и обсудить все спорные вопросы, но когда нам пытаются выкручивать руки, то это абсолютно неправильно. Пусть обоснуют свои требования, объяснят, но когда отказываются с нами беседовать - это не европейский, а советский подход", - сказал в понедельник журналистам Кобахидзе.

Он отметил, что до 31 августа грузинское руководство протягивало руку европейской бюрократии для дискуссий по выдвинутым требованиям, по которым можно было договориться, кроме двух принципиальных вопросов - отмены законов о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и об иноагентах.

"К сожалению, сегодня европейская бюрократия отошла от европейских принципов, так как управляема внешними силами, что отражается на положении Европы", - сказал премьер.

Он заметил, что экономика Евросоюза в 2008 году составляла 30% мировой экономики, находясь на первой позиции в мире, а сегодня ее доля опустилась до 17,5%.

"Мы не хотим, чтобы с Грузией случилось то же, что и с Европой", - подчеркнул Кобахидзе.

В июле Еврокомиссия обратилась с письмом к грузинскому правительству с требованиями отменить принятые законы о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества и иноагентах, а также освобождения из заключения нескольких лидеров оппозиции, отказавшихся сотрудничать со следственной парламентской комиссией. В случае невыполнения этих требований до конца августа в Еврокомиссии не исключили отмены безвизового режима для грузинских граждан при посещении стран ЕС.

