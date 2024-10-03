В Грузии вступил в силу закон о запрете ЛГБТ-пропаганды

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в четверг подписал закон против пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

"Я подписал закон после того, как его не подписала (президент - ИФ) Саломе Зурабишвили. Закон не отражает текущие, временные, меняющиеся идеи и идеологии. Он основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях", - написал в соцсетях Папуашвили.

Закон "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" парламент Грузии большинством голосов принял 17 сентября.

Принятие грузинским парламентом закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ, вызвал негативную реакцию не только оппозиции, но и зарубежных политиков, утверждающих, что он направлен против части грузинского общества.