Поезд Ким Чен Ына прибыл в Пекин

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына, предположительно, прибыл в столицу КНР, где северокорейский лидер посетит мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

"Поезд, в котором, как считается, находится лидер КНДР Ким Чен Ын, прибыл на железнодорожную станцию в Пекине", - говорится в сообщении агентства.

Поезд с северокорейским лидером выехал из Пхеньяна в понедельник. В ночь на вторник радиостанция "Голос Кореи" сообщила о пересечении спецпоездом границы с КНР.

Ким Чен Ын направился в китайскую столицу по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина; его сопровождают представители руководства ЦК ТПК и правительства КНДР.

Эта поездка станет первым участием Ким Чен Ына в многостороннем дипломатическом мероприятии.

В Пекине 3 сентября пройдет празднование по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Ожидается, что в мероприятиях примут участие лидеры 26 стран мира, в том числе президент РФ Владимир Путин. На площади Тяньаньмэнь состоится военный парад.

Между тем, "Ренхап" обращает внимание, что "впервые за 66 лет лидеры Северной Кореи, России и Китая – стран, имеющих исторические связи со времен холодной войны - соберутся на одной площадке".