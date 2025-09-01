Ким Чен Ын отправился на поезде в Китай

Фото: Linh Pham/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поезд председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына покинул Пхеньян и отправился, предположительно, в КНР, где лидер страны, в частности, посетит военный парад, сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде в понедельник днем", - пишет агентство со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Ожидается, что через 20-24 часа он прибудет в Пекин. Поездка станет первым участием северокорейского лидера в многостороннем дипломатическом мероприятии.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Пекине пройдет празднование 80-летия окончания Второй мировой войны. Там, в частности, будет присутствовать президент РФ Владимир Путин.