Комиссия парламента Грузии представила заключение о преступлениях режима Саакашвили

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Грузии во вторник на пленарном заседании заслушал заключение временной парламентской следственной комиссии по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами в период правления партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах, а также действий бывших должностных лиц после их ухода в оппозицию.

Председатель комиссии депутат Тея Цулукиани заявила, что совершенная в ноябре 2003 года так называемая "революция роз", возглавленная Михаилом Саакашвили, была "государственным переворотом", по ее словам, это доказано документальными свидетельствами.

Она подробно рассказала о выявленных преступлениях прежних властей, обратив особое внимание на факты пыток и убийств заключенных и подследственных в период правления Саакашвили.

"Преступления в отношении заключенных и подследственных носили системный характер с целью запугать всех недовольных граждан. Все эти системные преступления осуществлялись с ведома Саакашвили", - заявила Цулукиани.

Она привела факты, когда в переполненных камерах к здоровым заключенным намеренно подселяли больных туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

Согласно заключению комиссии, именно Саакашвили был причастен к развязыванию военных действий в августе 2008 года в Южной Осетии и Абхазии.

"Есть показания свидетелей, что Саакашвили еще в 2004 году намеревался военным путем вернуть Цхинвальский регион и Абхазию, надеясь на помощь США", - заявила Цулукиани.

Она привела выводы комиссии о грубых фактах нарушения фундаментальных прав человека и закрытия оппозиционных СМИ при правлении Саакашвили.

Следственная комиссия, созданная в парламенте Грузии шесть месяцев назад, представила свое заключение на 460 листах, на которых зафиксированы показания 139 свидетелей. Заключения комиссии будут переведены на иностранные языки.

Ранее лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что заключение следственной парламентской комиссии станет основой для иска в Конституционный суд о запрещении в Грузии партии "Единое национальное движение".